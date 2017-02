A Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), por meio da Diretoria de Direitos Humanos (DDH), e o Conselho Estadual de Igualdade Racial iniciaram a busca de parcerias para realização das conferências regionais em preparação para a III Conferencia Estadual de Igualdade Racial que irá acontecer nos dias 24 e 25 de agosto, em Palmas/TO. Em reuniões municipais, foi confirmada a realização de conferências regionais em Araguaína e Augustinópolis.

Para a diretora de Direitos Humanos, Maria Vanir Ilídio, é extremamente importante realizar essas conferências regionais, pois elas “são espaços privilegiados de debate e construção de propostas para o avanço das políticas públicas da Igualdade Regional no estado do Tocantins e as regionais também preparam os delegados e as propostas para a Estadual”, explica.

Araguaína

Na última terça-feira, 21, a diretora de Direitos Humanos, Maria Vanir Ilídio, e os representantes do Conselho Estadual, Edilma Barros e Manoel Barbosa, se reuniram com representantes da Prefeitura de Araguaína. Participaram da reunião o secretário municipal de Trabalho e Assistência Social, Professor José da Guia Pereira da Silva, também o secretário de Cultura, Esportes e Lazer, Wilamas Ferreira, bem como representantes das Secretarias da Saúde, da Educação, da Administração e também a representante da entidade Negra Cor de Araguaína, professora Telma de Sousa. Na ocasião, foi firmada a parceria com a Prefeitura de Araguaína para a realização da Conferência regional no município, com data marcada para o dia 28 de abril.

Foi realizada também uma reunião com o diretor financeiro e administrativo da Faculdade ITPAC, Ralf Simch, na qual foi disponibilizado o auditório da faculdade para a execução da conferência em Araguaína.

Augustinópolis

Já na quarta-feira, 22, foi o dia de visitar o município de Augustinópolis, no Bico do Papagaio. A reunião aconteceu com o prefeito Júlio da Silva Oliveira e seu secretariado para tratar da realização da Conferência Regional na região do Bico.

Na reunião, o prefeito e seu secretariado apoiaram a realização da conferência e segundo ele, “a cidade de Augustinópolis não medirá esforços para o acontecimento da conferência e estão ansiosos para receber outros 24 municípios da região”, frisa.

A conferência regional em Augustinópolis para os municípios do Bico do Papagaio foi marcada para o dia 26 de abril.

Ananás

A visita se estendeu a cidade de Ananás para divulgação das conferências regionais que já estão com data marcada e para que o município também participe do evento. Na oportunidade, a diretora e os representantes do Conselho foram recebidos pelosecretário municipal de Administração, Gilmar Alves Castro e a secretária de Assistência social, Regina Dias leite e também conversaram sobre parcerias futuras entre a Seciju e a prefeitura.

Mais parcerias

A diretoria de DH da Seciju e o Conselho Estadual ainda visitarão autoridades dos municípios de Porto Nacional, Dianópolis, Arraias e Gurupi, logo no início de março, para que as regionais possam ser feitas em todo o Estado e com a participação do maior número de municípios, garantindo a luta conjunta por mais políticas públicas de Igualdade Racial em todo o Estado, de acordo com a realidade de cada cidade.