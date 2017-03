Faleceu no início da noite desta terça-feira, 08, a jornalista Aline Santos Soares Brabo, assessora de comunicação da Polícia Militar do Estado do Tocantins. A jornalista tinha 33 anos e faleceu em decorrência de eclampsia após um descolamento de placenta que levou à morte ainda pela manhã, a criança que ela esperava.

O velório da jornalista e da criança ocorrerá na Igreja Videira, a partir das 5 horas dessa quarta-feira, na 108 Sul (antiga Arse 13), no centro de Palmas/TO. A jornalista deixa o marido, oficial PM Reginaldo Brabo e uma filha de 4 anos.

Nos últimos 15 dias quatro profissionais da comunicação do Tocantins faleceram. Ainda no dia 24 de fevereiro Olga Cavalcante faleceu aos 66 anos, depois de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). No dia 28 de fevereiro faleceu o jornalista Iberê Barroso aos 86 anos e no dia 1º de maio faleceu a jornalista Maria Arienar da Silva, 50 anos, vítima de um câncer de estômago.

Por meio de nota o comandante geral da Polícia Militar, cel. Glauber de Oliveira Santos, lamentou a morte da jornalista. Confira abaixo a nota na íntegra.

Nota de Falecimento: Aline Santos Soares Brabo

É com grande pesar que informamos o falecimento de Aline Santos Soares Brabo e de sua filha, na noite de hoje, 07, por complicações no parto, em Palmas.

Aline era jornalista da Ascom da PMTO e esposa do 3º Sgt Reginaldo Brabo, lotado na Assessoria da Polícia Comunitária. Além de uma grande profissional e amiga, Aline se destacava pela sua dinamicidade. Além de jornalista, onde produzia belos textos para matérias especiais e releases da PMTO, era bacharel em direito e dominava a arte de fazer um belo cerimonial, fotografia e edição de imagens, sempre buscando o aperfeiçoamento profissional.

Natural de Cachoeira Dourada – MG, nossa amiga Aline era defensora da instituição que trabalhava, demonstrando diariamente o amor pela profissão que escolheu. Mulher forte e batalhadora, de opinião formada e firme, muito criativa e comunicativa, sempre tinha uma palavra amiga para passar e animava o ambiente de trabalho com sua personalidade contagiante. Ela deixa o marido e uma filha de 4 anos.

Neste dia enlutado, a família policial militar do Estado do Tocantins lamenta profundamente a perda desta profissional exemplar e se solidariza com parentes e amigos. Que Deus em sua infinita sabedoria possa confortar o coração de todos diante de mais esta perda irreparável para a corporação.

Glauber de Oliveira Santos – CEL QOPM

Comandante Geral da PMTO