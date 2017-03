Pontuando todas as conquistas obtidas em sua gestão à frente da Associação dos Servidores Municipais de Palmas (Assemp), Jordeon Gama, o J. Gama espera que os associados, na hora de votar, façam uma comparação de como era antes e como está hoje a entidade após esses quase quatro anos de sua gestão. A eleição da Assemp para o próximo quadriênio acontece até as 17 horas desta terça-feira, 7, na sede da instituição localizada na 504 Sul.

Quando assumiu em abril de 2013, a Assemp tinha cerca de 2 mil associados, hoje esse número é mais de 4,1 mil. Para Gama esse aumento é fruto do trabalho realizado nos últimos anos. “Nós concluímos e inauguramos a sede definitiva; construímos uma academia super moderna que hoje é uma das melhores de Palmas com preços bem acessíveis aos sócios; revitalizamos o clube, trocamos toda aquela estrutura de ferro para inox, fizemos todo o calçamento, reformamos os banheiros; fizemos para mais de 100 convênios com diversas empresas e com descontos reais para os associados. Além disso, sempre primamos pelo bom atendimento para todos que vem à Assemp, todos tratados bem porque são os associados que fazem essa máquina andar”, pontua.

Gama espera ainda que a eleição ocorra de forma tranquila. “Fizemos uma campanha sem ataques, apesar de ter sido injustiçado algumas vezes. Por isso, peço a Deus que tudo ocorra em paz até o final, queremos uma eleição limpa, uma eleição tranquila. A expectativa hoje é de mil eleitores e que vença o melhor. Eu tenho no meu pensamento que tanto faz a chapa 1, 2 ou 3, queremos o melhor pra nossa Associação e para os nossos associados. Então o que a gente entende que o que a maioria decidir, nós estamos aqui para acatar”, concluiu.

Chapa 3

Para votar, o associado precisa estar em dia com a mensalidade da entidade e ser filiado à Assemp há pelo menos seis meses.

A Chapa 3 - “União e Transparência, o Progresso Contínua”, tem o guarda metropolitano e atual presidente candidato à reeleição Jordeon Gama de Sousa (J. Gama) e o professor Rodrigo Pereira Carneiro como vice-presidente. Embora tivesse a prerrogativa de se licenciar, J. Gama optou por continuar trabalhando na Guarda Metropolitana enquanto comanda a Assemp.