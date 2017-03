O presidente da Associação dos Servidores Municipais de Palmas (Assemp), Jordeon Gama (J. Gama), já está preparando a transição de comando da entidade que, a partir do dia 7 de abril, passará a ser presidida pelo auxiliar administrativo Cleison Nunes, vencedor da eleição do último dia 7 de março. “Quero agradecer a todos os 1.547 associados que compareceram e votaram, sempre pensando no melhor para a nossa querida associação”, ressaltou J. Gama, ao destacar que essa participação foi a maior da história da entidade.

Há quatro anos, a eleição da Assemp teve cerca de 500 votantes. Assim, o crescimento registrado em 2017 em relação a 2013 foi de 209%, mais do que triplicando o número de eleitores. “Quando assumimos, a Assemp tinha cerca de 2 mil sócios e hoje são mais de 4,1 mil. O número enorme de votantes da eleição e as estruturas de campanhas montadas, são mostras claras de quanto a nossa associação cresceu e ficou importante na Capital”, ressaltou J. Gama.

O presidente salientou, também, que o crescimento da Assemp não foi apenas em número de sócios, mas principalmente na estrutura da entidade. Quando iniciou a sua gestão, a Assemp tinha uma sede erguida e um clube bom, mas que precisavam de muitas melhorias, equipamentos e mobílias.

Hoje, a sede da Assemp é moderna, ampla e bem equipada, além de sediar a Assemp Academia Fitness, que subsidiada para o associado. “Vamos entregar a associação com uma das melhores academias de Palmas e que cobra mensalidades de apenas R$ 50 aos associados”, frisou J. Gama.

O clube também foi amplamente modernizado e ampliado. As piscinas forma readequadas e estrutura, antes de ferro, agora são de inox. Outros avanços foram a aquisição de seis mesas próprias de sinuca (antes havia apenas três alugadas), televisão e colocação do calçamento. “O nosso clube, se seguir a linha de investimento nos últimos quatro anos, tem tudo para ser o melhor de Palmas em pouco tempo”, salientou J. Gama.

Outra importante aquisição da Assemp foi um automóvel, que agora ficará disponível para entidade. “Antes, cada um usava seu carro e tinha que ser reembolsado. Temos o veiculo próprio agora, o que com certeza vai dar muito mais dinamismo para a próxima gestão”, destacou.

Por fim, o presidente agradeceu aos membros da sua diretoria que o ajudaram na gestão. “Todos sabem que na Assemp não tem salário e esses quatro anos foram de muito trabalho. Eu mesmo não me licenciei, segui na Guarda Metropolitana, enquanto era presidente. Desejo muita sorte e sabedoria ao colega servidor Cleison Nunes e sua diretoria eleita e eles podem contar comigo para o que precisar”, salientou J. Gama.