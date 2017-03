As unidades móveis Sesc Saúde Mulher e OdontoSesc começam nessa sexta-feira, 17, os atendimentos à população de Pedro Afonso e região. A abertura oficial dessa dupla ação de Saúde está marcada para as 16 horas no pátio da Secretaria Municipal de Saúde do Município, situado à Rua Guimarães Natal, S/N, centro.

Estão confirmadas as presenças do Presidente do Sistema Fecomércio, Itelvino Pisoni, do diretor regional do Sesc Tocantins, Marco Antonio Monteiro, do prefeito Jairo Mariano e do secretário municipal de Saúde, José Marins, além de autoridades dos municípios de Bom Jesus do Tocantins, Centenário, Recursolândia, Rio Sono, Santa Maria do Tocantins e Tupirama, que também serão atendidos pelas carretas até junho.

"É uma honra iniciarmos os trabalhos desta carreta na cidade de Pedro Afonso. Além dela, diversas outras cidades da região poderão também usufruir destes serviços de qualidade que são oferecidos pelo Sesc Tocantins, por meio do OdontoSesc e do Sesc Saúde Mulher. Nós buscamos parcerias com as prefeituras de diversas cidades justamente para contribuir com uma melhor qualidade de vida da população. Ficamos muito felizes com o início desta temporada na região central do estado", ressaltou Itelvino Pisoni, presidente do Sistema Fecomércio.

“É uma parceria estratégica que vem num momento oportuno, principalmente em função da escassez de recursos públicos que os municípios estão vivendo”, afirmou o prefeito e presidente da ATM, Jairo Mariano.

Inaugurando seus trabalhos no Estado, a carreta Sesc Saúde Mulher vai promover ações educativas e realizar exames de mamografia e citopatológico, popularmente conhecido como Papanicolau, em mulheres, com os objetivos de rastrear e prevenir as doenças que mais atingem o público feminino: os cânceres de mama e do colo do útero.

Já a carreta OdontoSesc executa procedimentos como a orientação de higiene bucal com doação de kit odontológico, escovação supervisionada, restaurações, abertura coronária, exame clínico intra e extra-bucal, aplicação de flúor, exame radiográfico, profilaxia (limpeza), extração de dentes de leite, extração de dentes permanentes, extração de restos radiculares, tartarectomia e selante de fóssulas e fissuras, atendimento de urgência odontológica, prescrição medicamentosa, entre outros.