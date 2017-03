No cronograma traçado pela CBJ, Jonas se apresenta à Seleção no próximo domingo, 19, e segue para Pindamonhangaba, interior do estado de São Paulo, no mesmo dia, onde haverá a concentração da equipe. Já na quarta-feira, 22, acontece o embarque para Bremen, onde os competidores e a comissão técnica ficam do dia 23 a 29 para a competição e um período de treinamento.

Ainda de acordo com Jonas, esta nova oportunidade de disputar o torneio internacional só se fez possível graças ao apoio que recebeu. "Eu quero agradecer aos meus pais, por se esforçaram tanto por mim; ao Sensei Celso [Galdino, fundador da PJC], por estar sempre ao meu lado e pela grande ajuda financeira; e à Fejet [Federação de Judo do Estado do Tocantins] e à Fundesportes [Fundação do Esporte e Lazer de Palmas], que também me ajudaram com o recurso para a viagem", enaltece o judoca.

Sobre as chances do Jonas na competição, o Sensei Celso é enfático. "Acho que ele está bem focado e tem treinado bastante; por isto, ele tem chances reais de trazer um bom resultado", diz o Sensei, lembrando que, no próximo dia 25 de março, no Colégio Ulbra, em Palmas, os demais integrantes da equipe PJC disputam a segunda etapa do Tocantinense de Judô, enquanto do dia 21 a 23 de abril toda a equipe volta a se reunir para a disputa da etapa regional do Campeonato Brasileiro, a ser realizada em Brasília.