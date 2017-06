A vice-prefeita de Pamas, Cinthia Ribeiro, assumiu, na manhã desta quinta-feira, 8, às 10 horas, no Aeroporto Lysias Rodrigues, o cargo de prefeita de Palmas, pelo período de 8 a 21 de junho, em virtude do afastamento do titular, Carlos Amastha, para participar do II Fórum Iberoamericano de Prefeitos, em Santander, Espanha.

Após a transmissão do cargo, Carlos Amastha desejou sucesso à prefeita em exercício Cinthia Ribeiro e destacou a competência de sua equipe. “Estamos com uma equipe bem consolidada e a cidade tem atingido objetivos fantásticos em todas as áreas”, avaliou o prefeito.

Antes do embarque, Carlos Amastha falou também de seus compromissos institucionais na Espanha. Um deles será em Barcelona, com empresários espanhóis da Câmara de Comércio Brasil-Catalunha. “Eu vou muito motivado em vender as potencialidades da nossa cidade e buscar novos investimentos”, disse.

Em seguida, Amastha irá participar do 2º Fórum Iberoamericano de Cidades Sustentáveis, em Santander, promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Agenda

No próximo dia 15, o prefeito retorna ao Brasil, ficando em Curitiba (PR), durante quatro dias, em função do nascimento do seu quarto neto. No dia 20, Amastha almoça com o prefeito João Dória, em São Paulo, e participa de uma reunião na Prefeitura de São Paulo, com a Frente Nacional de Prefeitos.