Pela terceira vez a Capital será palco da Feira Internacional de Artesanato e Decoração (Interart). O evento acontece a partir desta sexta-feira, 9, até o dia 18 de junho, de 16 às 22 horas, no Centro de Convenções Parque do Povo, com o apoio da Agência Municipal de Turismo (Agtur) e reunirá arte, opções de compras e a beleza da cultura mundial. Nesta edição em Palmas, a Feira traz artesãos e representantes nativos de vários países, oferecendo o intercâmbio de cultura e a possibilidade dos visitantes que forem visitar a amostra de adquirir mais de 5 mil produtos de diferentes regiões do mundo.

Segundo os organizadores, a feira realizada em Palmas é considerada a maior da região Norte do País. Estima-se que mais de 100 expositores estarão presentes comercializando artesanato típico de cada região, com produtos que variam de R$ 10,00 a R$ 5 mil. A Praça de Alimentação funcionará todos os dias, por volta das 18 horas, com apresentações de danças folclóricas e cantores regionais. Na sexta-feira, 09, durante a abertura oficial da feira, varias apresentações tomarão conta da cerimônia e circulação de personagens do mundo infantil pelos corredores da feira, interagindo com as crianças.

O evento une a cultura internacional e brasileira com estandes que destacam o artesanato regional do Tocantins, em especial o da cidade de Palmas e região.

“Escolhemos Palmas por termos interesse em colaborar com a qualidade de seu crescimento. É uma capital nova , nobre, podendo se tornar uma cidade referência não apenas para o Tocantins, mas para influenciar de forma positiva seus estados vizinhos e o norte do País”, conta Osvaldo Almeida.

O presidente da Agtur, Cristiano Rodrigues, ressalta que Palmas tem sido referência para grandes eventos como este, por isso o CCP vem sendo continuamente aperfeiçoado, para que possam abrigar estes grandes eventos que movimentam o trade turístico da Capital. “Trabalhamos para melhorar a cada dia esse espaço e poder trazer eventos que possam movimentar a economia da nossa cidade, principalmente o turismo de negócios, que, e a Feira Internacional de Arte - Interarte, por exemplo, traz retorno financeiro para Palmas”, ressalta o gestor.

Expositores

Expositores de 17 países e de 15 estados do Brasil estarão expondo seus produtos no local. “Os frequentadores poderão fazer uma verdadeira viagem e conhecer, por meio do artesanato, diversos países como: Turquia, Índia, Peru, Senegal, Quênia, dentre outros”, anuncia o diretor da Interart, Osvaldo Almeida. Na feira, o público irá conferir produtos exóticos de artesanato, como toalhas e almofadas em bordados exclusivos com aplicação de rendas, lustres e taças com bordas em ouro. “A Índia é berço do Hinduísmo e do Budismo, sua cultura instiga o mundo todo e na amostra é possível encontrar um vasto segmento de arte proveniente deste país maravilhoso”, complementa.

Ele destaca ainda manifestação artística da África, representada por usos e costumes das tribos africanas, através de pinturas, máscaras e esculturas e a do Quênia, através das esculturas de madeira, pulseiras, máscaras, peças da cultura Masai (a tribo guerreira mais famosa da África) e estampas em batik (desenhar com cera quente sobre o tecido e em seguida tingi-lo).

A mostra ainda valoriza América do Sul expondo e comercializando a excelência dos produtos artesanais do Peru, que pode ser encontrada nas talhas em madeira, nas peças em tecido ou através das miniaturas coloridas em cerâmica, que caracterizam a cultura popular do País. O visitante poderá se encantar no estande dos Emirados Árabes – Dubai que apresenta sapatos típicos com pontas lembrando aos usados por gênios dos filmes e desenhos animados.

Promoção

A Interart é parceira do projeto “Palmas, Comércio Forte”, onde quem efetuar compras com emissão de nota fiscal dentro da cidade de Palmas, ganha convite VIP e entra gratuitamente a Interart. O convite deverá ser retirado no comércio conveniado, identificado por um cartaz da Interart Palmas ou via virtual na pagina do Facebook do evento. (Secom Palmas)