Uma boa notícia para os triatletas: o Sesc Tocantins decidiu prorrogar as inscrições para a etapa de Palmas do Circuito Nacional Sesc Triathlon. O novo prazo irá até o dia 14 de junho, quarta-feira. A premiação total será de 30 mil reais e a inscrição pode ser feita diretamente no site www.sescto.com.br. A prova será realizada no dia 18 de junho, na Praia da Graciosa, na Capital.

São várias as categorias disponibilizadas e os valores das inscrições variam de 2kg de alimentos não perecíveis para provas de comerciários e dependentes, Paratriathlon e pessoas com mais de 60 anos, a R$ 180,00 para a categoria Elite Sprint.

A etapa de Palmas do Circuito Nacional Sesc Triathlon é uma realização do Sesc Tocantins com o apoio da Prefeitura de Palmas, Federação Tocantinense de Triathlon (FTTri), Jornal do Tocantins e TV Anhanguera.