Sob um sol fustigante, marca registrada da Etapa Palmas do Sesc Triathlon Circuito Nacional, Manoel Messias (SP) e Luisa Duarte (SP), foram os grandes vencedores na categoria Elite. No total, mais de 350 atletas de 11 estados mais o Distrito Federal, disputaram a quarta edição da competição na manhã deste domingo, 18, na Praia da Graciosa, na Capital.

O calor não deu trégua e castigou os triatletas que vieram à Palmas para disputar o Sesc Triathlon. O grande campeão da Elite no Masculino, Manoel Messias dos Santos Junior, 20 anos, completou o percurso em 53m04s. Ele é triatleta profissional e já venceu a etapa de Fortaleza do Sesc Triathlon em 2015. Esta foi a sua primeira participação em Palmas. “Sabia que o grande desafio dessa prova de Palmas seria o calor, mas o sol deu uma trégua no início e só na segunda volta (da corrida) que ele começou a pegar”, afirmou o atleta.

A vencedora na categoria Elite Feminino foi Luisa de Baptista Bastos Duarte, 22 anos, representante de São Carlos (SP). Desde 2011 ela participa do Circuito Sesc e no ano passado venceu em Manaus (AM). Esta foi sua primeira prova em Palmas. Luisa completou o percurso em primeiro lugar, com o tempo de 59m29s. “A prova de Palmas é muito difícil por causa do calor. A gente tem que se cuidar bem, cuidar da hidratação para não ‘quebrar’ na prova”, declarou a atleta.

Além dos dois campeões, participaram desta etapa esportistas do Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Tocantins.

Esta é a quarta vez que Palmas recebe a prova. Em 2014, na estreia, superou as expectativas atraindo 424 atletas. Nestes quatro anos mais de 1.760 atletas participaram da etapa tocantinense.

Estrutura

Uma média de 350 pessoas foram envolvidas nessa etapa, entre funcionários do Sesc Tocantins e o apoio de staffs de acadêmicos dos cursos de educação física e fisioterapia de universidades do Tocantins. A estrutura montada contou com uma grande tenda para oferecer a hospitalidade aos atletas, medindo cerca de 450m2 e oferecendo serviços nos espaços de: hidratação, massagem e alimentação, com água, frutas e refrigerante. Também foi montada uma tenda de serviço médico com todo o aparato para oferecer os primeiros-socorros aos atletas e ainda duas unidades de UTI móvel. Além do corredor de resfriamento, um chuveirão num trecho de 4m do percurso da corrida para abaixar o calor dos competidores. As novidades desta edição são: a prova de Aquathlon, com 750 metros de natação e 5km de corrida, e Provas Sprint, com 750 metros de natação, 20km de ciclismo e 5km de corrida.

“A organização dessa etapa de Palmas pelo Sesc Tocantins, desde a primeira edição, até a presente, nesses 4 anos sempre primou pela excelência. Montamos uma estrutura excelente. Sabemos que neste ano, devido à crise por que passa o país, muitos atletas deixaram de vir, a exemplo dos estados do Pará e do Piauí. Mesmo em um ano de crise, conseguimos realizar um evento 100%”, ressaltou o presidente do Sistema Fecomércio Tocantins, Itelvino Pisoni.

Resultado

Elite Masculino

1 – Manoel Messias dos Santos Junior (SP)

2 – Iuri Vinuto Josino (SP)

3 – Edivanio Silva Monteiro (SP)

Elite Feminino

1 – Luisa de Baptista Bastos Duarte (SP)

2 – Luma Maruci Guillen (SP)

3 – Giovanna Maria Santos Costa Lacerda (TO)

A lista completa dos vencedores estará disponível no site www.sescto.com.br.