O grande desafio de um atleta é a superação. E a hora desse desafio está chegando em Palmas. Neste domingo, dia 18 de junho, a Capital tocantinense sedia mais uma etapa do Sesc Triathlon Circuito Nacional. A primeira largada está marcada para as 7h na Praia da Graciosa. Este ano, mais de 300 atletas profissionais e amadores se inscreveram de vários estados do País, para disputar essa que é uma das provas mais difíceis do Circuito. A premiação total é de R$ 30.000,00.

Na primeira largada às 7h da manhã, os atletas entrarão na água do Lago de Palmas para completar a primeira parte do Sesc Triathlon. Em seguida, começará o pedal na Ponte Fernando Henrique Cardoso e, por fim, o percurso final: a corrida na orla da Praia da Graciosa. Participarão da prova, triatletas dos estados do Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Tocantins.

O check-in geral, ou seja, de todas as categorias, será realizado entre as 5h30 e 6h45. A primeira largada será às 7h. O check-in da categoria elite acontecerá entre as 7h30 e 8h10 e a largada dessa categoria se dará às 8h25. O check-out será feito após o último ciclista chegar na transição, após a devolução do chip.

Simpósio Técnico

O Simpósio Técnico será realizado no dia 17 de junho, sábado, às 18h na quadra poliesportiva do Centro de Atividades Sesc Palmas, situado na Quadra 502 Norte. Na ocasião, o paratleta Samuel Bortolin (BA), fará uma mini palestra motivacional. Além disso, será realizada também a entrega dos kits, contendo numerais, touca de natação, camiseta e chip.

Premiação

A premiação total será no valor de R$ 30.000,00. Todos os participantes irão receber medalhas logo após cruzarem a linha de chegada. E ainda haverá entrega de troféus para os 3 primeiros colocados de cada categoria.

As provas do Sesc Triathlon Circuito Nacional já tiveram etapas realizadas em Caiobá (PR) e Brasília (DF). Além de Palmas, receberão etapas também os estados do Amazonas, Pará, Bahia, Ceará e Rio Grande do Sul.

A etapa de Palmas do Circuito Nacional Sesc Triathlon é uma realização do Sesc Tocantins com o apoio da Prefeitura de Palmas, Federação Tocantinense de Triathlon (FTTri), Jornal do Tocantins e TV Anhanguera.