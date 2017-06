Durante visita as cidades de Aliança e Crixás, região Sul do Tocantins, a senadora Kátia Abreu reuniu-se com os gestores das duas cidades e após ouviu as principais dificuldades enfrentadas pelos municípios garantiu recurso, por meio de emenda individual para concluir a instalação do frigorífico, construído em Aliança, para o abate de ovinos e caprinos da região.

Em Aliança, primeira cidade a ser visitada pela senadora Kátia Abreu, na manhã de quarta-feira, 14, o prefeito José Tavares de Oliveira (Coronel Tavares) falou sobre os problemas na área da segurança pública, da saúde e da economia local.

O prefeito também pediu o apoio da senadora, no que diz respeito a recursos de emenda parlamentar para construir a rodoviária do município, a ponte sobre o rio São José e asfalto em partes da cidade.

A senadora concordou com o prefeito quanto aos problemas de segurança pública no Estado, apresentou dados sobre o mapa da violência no Tocantins e no Brasil. Também falou da conclusão do frigorífico para abater pequenos animais: ovinos, caprinos e suínos. A obra está em fase final de estruturação.

“O Mapa vai fazer uma avaliação para saber o que ainda está precisando ser feito, vamos readequar o projeto e destinar uma emenda individual para conclusão. Os treinamentos já iniciaram e vamos capacitar 500 produtores para desenvolverem a atividade. Mostrar como lidar com carneiro, investir na genética e capacitá-los sobre gestão. “Vamos fazer desta região um polo de produção e implantar um modelo de integração da cadeia produtiva de ovinos e caprinos”, assume a senadora.

Crixás

No mesmo dia, em reunião com o prefeito de Crixás, Ivânio Machado e vereadores da cidade, Kátia Abreu reformou sua opinião sobre a potencialidade da região para a produção de ovinos e caprinos. “O frigorífico será um divisor de água na região, vamos transformar vidas com o passar dos anos e tirar 90% dos produtores da pobreza, a participar do fortalecimento da cadeia produtiva com a cooperativa”,

Frigorífico

Para a construção do frigorífico, em fase de conclusão, a senadora Kátia Abreu destinou R$ 1,5 milhão em emendas, no ano de 2015. Este valor também incluiu uma fábrica de ração.

CooperCarneiro

O projeto de desenvolvimento da agroindustrial de ovinocultura na região é conduzido pela CooperCarneiro. No Tocantins, o rebanho de ovinos e caprinos (dados do IBGE) aponta para 140 mil cabeças, contra um milhão do Piauí e 3 milhões de cabeças na Bahia.

O frigorífico e a fábrica de ração da CooperCarneiro irão atender todo o Estado e o Matopiba. Somente na região num raio de 300 km de Aliança estão concentrados 56% de toda a produção de ovinos/caprinos do Tocantins, estimados em 65.500 cabeças das 140 mil registradas pelo IBGE e Adapec.