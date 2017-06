Com uma premiação total de R$ 30.000,00, Palmas recebe no próximo domingo, 18, mais uma etapa do Sesc Triathlon Circuito Nacional. A primeira largada está marcada para as 7 horas na Praia da Graciosa. Este ano foram mais de 300 atletas inscritos, entre profissionais e amadores, de vários estados do país, que buscarão superar as adversidades dessa que é uma das mais difíceis provas do circuito.

O percurso da prova se iniciará com a natação no Lago de Palmas, seguido de ciclismo na Ponte Fernando Henrique Cardoso e finalizando com a corrida na orla da Praia da Graciosa. Entres os inscritos estão atletas dos estados do Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins.

Para esta edição, a etapa de Palmas do Sesc Triathlon traz duas novidades: a prova de Aquathlon, com 750 metros de natação e 5km de corrida, e Provas Sprint, com 750 metros de natação, 20km de ciclismo e 5km de corrida. São várias as categorias disponibilizadas.

A etapa de Palmas do Circuito Nacional Sesc Triathlon é uma realização do Sesc Tocantins com o apoio da Prefeitura de Palmas, Federação Tocantinense de Triathlon (FTTri), Jornal do Tocantins e TV Anhanguera. Mais informações pelo e-mail triathlon@sescto.com.br.