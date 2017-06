A Polícia Rodoviária Federal (PRF) dando continuidade em suas ações da Operação Corpus Christi, prendeu, neste domingo (18), duas mulheres passageiras de um mesmo ônibus, uma com mandado de prisão aberto em seu desfavor e outra por tráfico de drogas.

O flagrante ocorreu por volta das 15h29, no Km 663 da BR 153, no município de Gurupi/TO, na ocasião a equipe da PRF abordou o ônibus da empresa TransBrasil, com itinerário São Paulo/SP a Teresina/PI.

Inicialmente, a equipe constatou mandado de prisão em desfavor de um dos passageiros do veículo, uma jovem de 23 anos que responde processo criminal por tráfico de drogas, o mandado de prisão preventiva fora expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Dando continuidade a fiscalização, a equipe da PRF encontrou no bagageiro inferior do ônibus uma mala preta contendo aproximadamente 48.520 kg de maconha, a proprietária da mala foi identificada, tratava-se da Sra. M. de J., de 32 anos.

As mulheres presas informaram inicialmente que não se conhecem, no entanto, informações dos motoristas do veículo e dados coletados pela equipe da PRF demonstram que as mulheres se conheciam e que estavam viajando juntas, no entanto, ambas continuaram negando o fato.

Todos os dados e informações foram devidamente documentados e a ocorrência encaminhada para a Central de Flagrantes de Gurupi para continuidade dos procedimentos legais.