Comissão Organizadora no lançamento da Corrida dos Médicos, na sede do Simed

Lançada nesta última quinta-feira (17) a 1ª Corrida dos Médicos abre as inscrições às 15 horas da tarde com 500 vagas para atletas nas categorias geral (masculino e feminino), médicos e assessorias esportivas e mais 100 vagas para crianças, com faixa etária entre 3 e 15 anos, na Maratoninha Kids. A prova será disputada no dia 12 de outubro das 17 às 20 horas, com estrutura de concentração, largada e chegada na Praia da Graciosa. O endereço da corrida na internet é https://www.centraldacorrida.com.br/corridadosmedicos

No lançamento da Corrida, a secretária de Cultura, Esporte e Lazer do Sindicato dos Médicos do Estado do Tocantins (SIMED-TO), Ludmila Franco, responsável pelo evento, ressaltou a médicos e convidados a importância do evento como medida de combate ao sedentarismo e incentivo à prática de hábitos saudáveis.

“A corrida é um dos maiores, se não o maior, dos esportes de rua, é um local onde todos são iguais, apenas um mais veloz do que o outro, não existem diferenças de raça, cor, religião, status e todos estão em busca de um objetivo, a vitória e a superação, então em poucas palavras, é isso que estamos em busca”.

Premiação

Os detalhes técnicos da corrida foram apresentados por Rauhan Medeiros, da empresa LR Sports, que organiza a prova. Ele detalhou que o percurso será único, de 5 quilômetros, partindo da Praia da Graciosa, onde serão a estrutura de concentração, passando pela Ponte da Amizade e retornando à Praia da Graciosa.

Os cinco melhores colocados geral, no masculino e feminino, irão disputar premiação em dinheiro de R$ 3 mil: o 1º leva R$ 500; o 2º, R$ 400; o 3º, R$ 300; o 4º, R$ 200 e o 5º, o prêmio de R$ 100.

Em uma inovação da organização, as três assessorias esportiva que com maior pontuação na prova receberão troféus especiais. A pontuação para as assessorias será computada da seguinte forma: 10 pontos para cada atleta inscrito e pontos variantes para cada atleta classificado entre os cinco primeiros na geral ou por categoria, sendo 100 pontos para o 1º (geral ou categoria); 50 pontos para o 2º (geral ou por categoria); 30 pontos para o 3º (geral ou por categoria); 20 pontos para o 4º (geral ou por categoria) e 10 pontos para o 5º (geral ou por categoria).

Kids

Também serão abertas 100 vagas para a Maratoninha Kids, divididas em duas faixas etárias, de 3 a 9 anos, que percorrerão 300 metros, e de 10 a 15 anos, que percorrerão 700 metros. Cada criança receberá uma medalha personalizada pela participação.

De acordo com a organização, a Maratoninha Kids é uma contrapartida social e cada atleta inscrito será convidado a doar um brinquedo, na retirada do kits do atleta, para que seja doado a crianças da capital.

Inscrição

O valor das inscrições é de R$ 50 para todas as categorias. Os médicos associados ao Sindicato dos Médicos e os acadêmicos de medicina contam com desconto de R$ 10.

As inscrições serão abertas a partir das 15 horas no site: https://www.centraldacorrida.com.br/corridadosmedicos