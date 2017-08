A partir desta segunda-feira, 21, o Sindicato dos Servidores Públicos no Estado do Tocantins (Sisepe/TO) inicia uma viagem pelo interior do Tocantins para distribuir a cartilha dos 25% e também conversar com os servidores, tirando dúvidas e respondendo questionamentos.

A ação vai começar pela região norte e a primeira cidade a ser visitada será Araguatins, onde o presidente do Sisepe/TO, Cleiton Pinheiro, e o diretor regional, Ronaldo Sérgio, irão percorrer os órgãos públicos para entregar as cartilhas aos servidores estaduais.

A cartilha é um material informativo elaborado pelo Sisepe/TO para esclarecer os servidores sobre o andamento dos 25%. A publicação traz um histórico detalhado da concessão do direito desde o ano de 2007 até a situação em que se encontra atualmente, além de tabelas que mostram como ficará o vencimento dos servidores de cada quadro com a aplicação dos 25%.

Entenda

O reajuste dos 25% é um direito ao qual todos os servidores públicos do Quadro Geral, Naturatins, Ruraltins, Adapec e Administrativo Fazendário do Estado do Tocantins têm direito. Ele foi concedido em 2007 durante o primeiro mandato do governador Marcelo Miranda. Entretanto, logo após ter concedido o aumento, Marcelo Miranda voltou atrás e editou a lei 1.866 de 2007 para não conceder o reajuste.

O Sindicato dos Servidores Públicos no Estado do Tocantins (Sisepe/TO) foi à justiça para restabelecer o direito do servidor, já que revogar a medida seria inconstitucional. O cancelamento do reajuste dos 25% acabou virando ação judicial no Tribunal de Justiça do Tocantins e no Supremo Tribunal Federal em Brasília. No TJ-TO o mandado de segurança protocolado pelo Sisepe ficou suspenso até que a Ação Direta de Inconstitucionalidade fosse julgada no STF.

Finalmente, em 2016 o STF julgou procedente a ação e garantiu o aumento salarial de 25% aos servidores do Quadro Geral. Mas o acórdão da decisão só foi publicado um ano após o julgamento, em abril de 2017. No mesmo mês o Sisepe protocolou um mandado de segurança junto ao Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ-TO) requerendo o andamento do processo.

Distribuição

A ação já foi realizada em Palmas, onde a diretoria do Sisepe percorreu todos os órgãos públicos da administração estadual na capital, entregando as cartilhas aos servidores.

Ao longo deste mês o Sisepe irá percorrer todo o Tocantins, indo até os municípios onde há servidores sindicalizados para fazer a entrega do material.

Após a região norte, o presidente Cleiton Pinheiro seguirá para as regionais Central, Sul e Sudeste do estado para levar o material e informação aos servidores sindicalizados.