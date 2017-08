O secretário da Segurança Pública, Cesar Simoni, visitou na manhã desta terça-feira, 22, as sedes do Instituto de Criminalística e Instituto de Medicina Legal, em Palmas, e realizou a entrega efetiva de 11 viaturas para a Polícia Científica, bem como diversos equipamentos que irão aparelhar os serviços dos institutos.

As 11 viaturas que já haviam sido entregues à Secretaria da Segurança Pública (SSP), serão agora distribuídas entre os Institutos de Criminalística da capital e do interior do Estado. A Polícia Científica também foi equipada com novos computadores, notebooks, cédulas e formulários de identidade para o Instituto de Identificação, serras elétricas para o Instituto de Medicina Legal (IML), além de kit antidrogas, kit de pesquisa de sangue oculto e PSA, que irão agilizar os serviços da perícia no Estado.

O superintendente da Polícia Científica, Marcelo Diniz, comemorou as conquistas e os avanços da SSP para com a Polícia Científica. “Proporcionar uma polícia bem equipada, com espaço e estrutura física agradável, favorece o trabalho de qualidade e quem ganha com isso é a população”, afirma o Superintendente.

Outra conquista destacada pelo superintendente na ocasião foi à ampliação do espaço destinado a Polícia Científica na quadra 304 Sul, em Palmas, que passa de 8.400 m² para 18.400 m². “Assim, futuramente poderão ser construídas nesse local a sede administrativa da Polícia Científica, bem como do Instituto de Genética Forense”, completa Diniz.

Para o secretário da Segurança Pública, Cesar Simoni, a SSP vem cumprindo neste ano o Projeto de Modernização da Polícia Judiciária e Científica, iniciado em 2015 com a atual gestão. “Tomamos providências na captação de recursos e parcerias que nos proporcionam condições de reestruturar a Polícia Civil”, comenta.

Além do secretário da SSP, Cesar Simoni, e o Superintendente da Polícia Cientifica, Marcelo Diniz, estiveram presentes na solenidade, o Subsecretário da SSP, Abizair Paniago, o Delegado – Geral da Polícia Civil, Claudemir Luiz Ferreira, o Delegado – Geral Adjunto, Roger Knewitz, o Diretor da Perícia Criminal, Zilmondes Ferreira Feitosa, a Gerente do Instituto de Genética, Patrícia Bonilha Piza, a Diretora do Instituto de Identificação, Francilina Costa Parrião, o Diretor do IML, Jorge Pereira Guardiola e o Presidente do Sindicato de Peritos Oficiais do Estado do Tocantins, José Rodrigues da Silva Filho.