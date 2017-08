Com o intuito de contribuir para a política habitacional no Brasil, o Governo do Estado, através do subsecretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Jorge Mendes, participa do 64º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social 2017 (FNHIS). O evento teve início na terça-feira e segue até essa quinta-feira, 24, em São Paulo. Nos últimos anos o FNHIS tem sido o principal evento do segmento público de habitação do Brasil, reunindo instituições públicas e a iniciativa privada que atuam no setor.

De acordo com Mendes, o Fórum é um importante momento para troca de experiências e conhecimento sobre os trabalhos desenvolvidos pelas instituições de Habitação em estados e municípios. “Nós estamos discutindo aqui no Fórum, o plano nacional do Ministério das Cidades e a regularização fundiária, tanto no meio urbano quanto rural, que é uma preocupação nacional. Também estamos trocando ideias de como superar essa fase da Habitação com a escassez de recursos por que passa o país”, destaca.

O Fórum também está debatendo temas como: locação social; as Parcerias Público Privadas (PPP), como alavancagem de recursos para produção habitacional; o déficit habitacional qualitativo no Brasil; os indicadores para uma Cidade Sustentável; o processo de certificação de sistemas construtivos inovadores e a aplicação na construção de habitações de interesse social; e os balanços e perspectivas do Programa Minha Casa Minha Vida.

O evento é promovido pela Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação (ABC) e pelo Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano (FNSHDU), com o apoio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e a Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo. Além de presidentes de Cohabs e secretários de Habitação, secretários Municipais, prefeitos e representantes do Governo Federal para debater os desafios e avanços da habitação no Brasil.