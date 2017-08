Maior evento da indústria e do comércio do Tocantins, a Feira de Negócios de Palmas (Fenepalmas 2017) foi aberta oficialmente na noite dessa quarta-feira, 23, no Centro de Convenções Arnauld Rodrigues, em Palmas. Realizada pela Associação Comercial e Industrial de Palmas (Acipa), o evento tem apoio do Governo do Estado.

Presidente da Acipa, Thiago Rosa, reforçou que o primeiro dia de evento demonstrou a força empresarial para a superação dos desafios da sociedade, especialmente no que diz respeito à geração de empregos, e destacou as novidades desta 22ª edição da Feira, que inclui um caráter de internacionalização, com a participação de embaixadores estrangeiros. Em seu discurso de abertura, Thiago Rosa também agradeceu aos parceiros envolvidos na realização do evento, enfatizando o apoio do Executivo estadual. "O Governo do Estado nos atendeu em diversas ocasiões, mobilizou sua equipe, trabalhou junto com a Acipa, tornando-se assim um grande apoiador da Fenepalmas", frisou.

O Estado, por meio de convênio firmado com a Acipa, destinou recursos da ordem de R$ 500 mil para o evento. A verba é oriunda do Fundo de Desenvolvimento Econômico e a destinação à Feira foi aprovada pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins (CDE-TO) - órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura (Seden).

Este apoio também foi destacado pelo presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Tocantins (Faciet), Fabiano do Vale, que apontou o empenho do Governo e da equipe da Seden, comandada pelo secretário Alexandro de Castro Silva, para a realização do evento. "O secretario Alexandro teve o maior carinho com a Fenepalmas desde o início. Tem estado à disposição, colaborando e marcando presença constante. Só temos a agradecer", disse Fabiano.

Presente na abertura do evento, a vice-governadora Claudia Lelis destacou o importante papel desempenhado pelo setor empresarial e os desafios que os empresários enfrentam, com bravura. "Os empresários são sobreviventes, são transformadores da sociedade. São eles que geram emprego e renda para a nossa gente", frisou. Ela também agradeceu a Acipa e a todos os demais parceiros que ao longo dos anos colaboram para a realização e crescimento da Fenepalmas e do setor comercial e industrial.

"Esta feira é um grande exemplo de que a união e parceria são o segredo para o sucesso. Juntos podemos alavancar o desenvolvimento econômico e social que o nosso Estado precisa", enfatizou Claudia Lelis. Por fim, apontou que o Governo dará total e irrestrito apoio para ampliar a atração de investidores internacionais para a próxima edição da feira.

Palestra

Logo após a abertura oficial, o palestrante Gil Giardelli ministrou palestra como o tema E agora Brasil - Gestão, Produtividade, Liderança e Motivação.

A Fenepalmas se estende até o próximo sábado, 26.