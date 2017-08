Empresários presentes no 29º Encontro sobre o Corredor Centro Norte, realizado nesta quinta-feira, 24, como parte da programação da Feira de Negócios de Palmas (Fenepalmas 2017), se reuniram com o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura, Alexandro de Castro Silva.

O encontro foi uma iniciativa da Diretoria de Desenvolvimento Estratégico e Atração de Investimentos da Secretaria e teve como propósito promover a aproximação entre a iniciativa privada e o poder público, com foco na divulgação do ambiente e das oportunidades que o Estado oferece para investimentos.

Com a ação, a Secretaria busca ampliar o interesse dos empresários no Estado, esclarecendo dúvidas e ouvindo considerações acerca do cenário apresentado.

Entre os presentes na reunião, estava o presidente do Movimento Pró-Logística do Estado do Pará e do Sindicato das Empresas de Navegação daquele Estado, Eduardo Carvalho. Na oportunidade, ele elencou algumas das principais preocupações de quem busca um local para novos investimentos: se há definição das cadeias produtivas que são vocação da região e quais cadeias o Estado tem maior interesse em promover o desenvolvimento; se estão definidas as regiões mais propícias para o desenvolvimento de tais cadeias dentro do Estado; e, com destaque, a segurança jurídica da área adquirida.

"Uma das incertezas que temos, principalmente na Região Norte, quando se vai fazer um empreendimento, é justamente a questão da terra. Às vezes tem problemas referentes a terras indígenas, quilombolas, sítios arqueológicos, e mesmo a cadeia de propriedade muito falha, onde não se sabe se aquela terra é propriedade ou não de quem está vendendo", exemplificou. Para ele, o ideal é que o empresário possa comprar diretamente do Estado, já com a devida regularização, as áreas para implantação de seus empreendimentos. "O que o empresário quer e a certeza de que se vier terá um investimento sólido", frisou.

O secretario Alexandro de Castro reforçou o empenho do Governo em atrair um número cada vez maior de empresas para agilizar a industrialização no Tocantins e colocou sua equipe à disposição dos empresários para novas tratativas.

"Eu fiquei com muito boa impressão do posicionamento do Governo, por meio do secretário Alexandro e dos técnicos que o acompanharam, no sentido de conversar com os empresários para saber realmente as necessidades de quem tem intenção de investir aqui. E o grupo do qual eu sou presidente tem intenção sim de fazer algum investimento aqui", afirmou Eduardo Carvalho.

O encontro desta quinta-feira foi realizado no estande do Governo do Tocantins na Fenepalmas, que ocorre no Centro de Convenções Arnauld Rodrigues, em Palmas.