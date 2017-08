A vice-governadora do Tocantins, Claudia Lelis, acompanhada do secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura, Alexandro de Castro Silva, recebeu no Palácio Araguaia, nessa sexta-feira, 25, o embaixador do Panamá, Edwin Cardenas e a Embaixadora da Nicarágua, Lorena Martinez. Também estavam na comitiva estrangeira representantes das embaixadas da Espanha, Japão, China, Eslováquia e Holanda.

A missão internacional está no Tocantins para participar da Fenepalmas 2017, que desde sexta conta com programação exclusivamente voltada para os embaixadores e representantes consulares, com temas relacionados a oportunidades de investimentos em infraestrutura, logística, e setor produtivo além de temas relacionados ao agronegócio e investimentos na capital.

Na sala de reuniões do Palácio Araguaia os representantes das embaixadas assistiram um vídeo sobre as potencialidades econômicas do Tocantins, quando a vice-governadora destacou que o Governo do Estado está a disposição e de portas abertas para atrair investidores que desejam promover o desenvolvimento econômico e social do Tocantins. “Temos total interesse de trazer investidores que busquem implantar projetos em nosso Estado, e tenho certeza que as palestras sobre nossas oportunidades de negócios serão esclarecedores, e a oportunidade para o início de futuras parcerias”, lembrou Claudia Lelis.