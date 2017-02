O deputado Wanderlei Barbosa estava com um jornal em que traz afirmações do prefeito Amastha

O deputado estadual Wanderlei Barbosa (SD) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Tocantins, durante a sessão matutina desta terça-feira, 21, para criticar o prefeito de Palmas, Carlos Amastha (PSB), por dizer em entrevistas à imprensa que pretende substituir os 24 deputados estaduais, os 8 federais e os três senadores, em 2018, talvez com a intenção de ser governador. "E ele deve ser o governador. Ele tem o poder muito forte, acho que ele quer transformar o Tocantins num feudo, em um reinado onde ele chega e dá as cartas e ele não respeita sequer os componentes do seu partido que fazem parte desta Casa", afirmou Barbosa.

O deputado chegou a chamar o gestor de mentiroso e de tentar buscar os holofotes com os olhos no Governo do Estado. "Essa inovação, esse engodo, essa tentativa de disseminar, chamar atenção da mídia para ser eleito governador não passa de mais uma mentira do prefeito Carlos Amastha que já tenta enganar este Estado", disse o deputado.

Segundo o deputado, há falta de respeito com a vontade popular e com a democracia, por parte do prefeito Carlos Amastha. "Acho que alguém que quer aumentar imposto por decreto, mesmo que a Justiça tire e que os órgãos de controle não aceitem, mesmo não conseguindo sequer fazer um decreto seu ir adiante, hoje ele diz nos jornais, faltando com respeito tanto com a vontade popular quanto aos congressistas deste Estado, com este parlamento, o prefeito diz: em 2018 vou trabalhar para substituir todos, ou melhor, vou substituir todos os atuais 24 deputados desse Estado e os senadores", afirmou Barbosa. Segundo Barbosa, o prefeito Carlos Amastha tem que se adequar ao sistema democrático.

Apoio/Voto

Wanderlei lembrou que esteve apoiando o início da carreira política do atual prefeito de Palmas. "Eu não fui aqui colocado pelo Amastha, nunca precisei de um voto dele. Ele é que precisou do meu. No primeiro momento quando ele tinha 1% nas pesquisas eu estive no palanque dele e acho que manchete como essas ele deveria evitar porque ele tem respeitar é a vontade do povo do Estado", disse.

Defesa

O deputado Alan Barbiero (PSB) defendeu o gestor de Palmas. Segundo o parlamentar, o prefeito é uma liderança considerável. "Basta ir no interior, aqui em Palmas, em todos os lugares para ver o que a população está percebendo sobre a sua forma de fazer política".

Barbiero assumiu como deputado no último dia 16, por tempo indeterminado, enquanto o titular, Ricardo Ayres (PSB), ficar afastado para ocupar o cargo de secretário municipal.

Na sessão, Barbosa retrucou, convidando Barbiero a sair do eixo central de Palmas. "Dê uma volta nessa cidade, saia do eixo da JK, da Teotônio e das NS (avenidas). Vá ao Taquari, região Norte, vá ao Taquaruçu, para ver de que maneira estão sendo tratadas as periferias dessa cidade", concluiu Barbosa.