Aconteceu na tarde desta quinta-feira, 2, no Auditório do Comando Geral da Polícia Militar em Palmas, a passagem do Comando de Policiamento da Capital (CPC) que atende os municípios de Palmas, Porto Nacional, Paraíso e Miracema do Tocantins. Participaram da cerimônia praças e oficiais da corporação, além de desembargadores, secretários estaduais e municipais, líderes comunitários e familiares.

O ato inicial ocorreu com a apresentação da tropa ao comandante geral da PM, coronel Glauber de Oliveira Santos, seguida do cântico do Hino Nacional. Logo após, o capelão católico, Padre Marcílio Brandão, fez uso da palavra com uma mensagem de fé e perseverança. O momento religioso foi finalizado com a canção “Te Agradeço” do Ministério Diante do Trono, entoada sob os acordes da Banda de Música da PM.

Em continuidade a solenidade foi realizada a leitura da portaria de exoneração e da referência elogiosa do comandante substituído, coronel Felizardo Ramos dos Santos, e feita a designação e leitura do curriculum vitae do comandante substituto, coronel Henrique Souza Lima Júnior. Em seguida, foi realizada a transmissão da passagem de comando feita pelo comandante geral da PM, coronel Glauber.

Após a passagem de comando, o coronel Ramos foi homenageado pelos serviços prestados à PMTO, pois agora faz parte do quadro de militares da reserva. Ele recebeu certificados de agradecimento dos órgãos de segurança: Guarda Metropolitana e Associação dos Agentes de Trânsito e Transportes do Estado do Tocantins, bem como da PM, que por meio do major João Leyde Nascimento de Souza, fez uma homenagem em nome do CPC.

Em suas palavras, o coronel Ramos expressou emocionado a palavra gratidão, por ter cumprido seu dever com êxito e pelos ensinamentos extraídos da convivência profissional e pessoal na caserna.

A cerimônia foi finalizada com a fala do comandante geral da PM, coronel Glauber, que homenageou o coronel Ramos agradecendo os serviços prestados que acarretou excelentes resultados para a corporação e a sociedade, além de estimas pela sua amizade e companheirismo. E ressaltou ainda, a competência e confiança no trabalho a ser desenvolvido pelo coronel Henrique frente ao CPC.