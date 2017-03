Durante toda a manhã dessa sexta-feira, 24, a equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) realizou, no aeroporto de Palmas, um exercício simulado de acidente aeronáutico, envolvendo a aeronave da Secretária da Segurança Pública (SSP) e sua tripulação.

As vítimas do acidente simulado foram os próprios tripulantes da Unidade Aérea, os quais estavam devidamente caracterizados e foram retirados do helicóptero pelos bombeiros militares, que realizaram a intervenção a fim de combater o incêndio fictício que tomava conta da aeronave.

Em seguida, a equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e alunos do CVE, efetuaram a triagem e remoção dos feridos, de acordo com a gravidade dos ferimentos. Para finalizar o exercício conjunto, as vítimas foram transportadas para unidades de saúde, conforme prevê o Plano de Resposta e Emergência (PRE).

A ação foi realizada em parceria com a Infraero, Samu e SCI do Corpo de Bombeiros Militares do Tocantins (CBMTO), Seção Contra Incêndio do aeroporto e utilizou os concluintes da turma de voluntários de emergência, formados no próprio evento. O exercício simulado também consistiu no acionamento do PRE da unidade aérea, em conformidade com a resolução 106/09 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), sendo obrigatória sua realização a cada dois anos.

Conforme o gerente de Segurança de Voo, o Plano de Resposta a Emergência tem como objetivo descrever os procedimentos e os responsáveis pelas atividades a serem realizadas em eventuais emergências com a aeronave do Ciopaer, minimizando os impactos negativos naturais de um acidente ou incidente aeronáutico.

Esses procedimentos são baseados da ICAO (Organização da Aviação Civil Internacional), e compreendem a instalação, após o sinistro, de um Centro de Gerenciamento de Crise (CGC), estrutura destinada a propiciar o atendimento às necessidades provenientes da ocorrência.

O CGC do Ciopaer foi montado no hangar do Governo do Estado e as ações foram coordenadas pela Gerência de Segurança de Voo.