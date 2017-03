Com o objetivo de incentivar a criação de peixe no Estado, o senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO) se reuniu, nos últimos dias, com a prefeita de Brejinho de Nazaré, Miyuki Hiashida (PSB). No encontro, foi decidido que o município vai apresentar um projeto do Parque Aquícola daquela cidade, que será custeado através de emendas do tucano, via ministérios da Infraestrutura e Integração. Brejinho receberá, através do recurso, um total de R$ 500 mil.

Segundo a prefeita, a ideia é beneficiar, inicialmente, 22 famílias que vivem hoje através de pesca, em uma área de três mil metros quadrados de água. A produção deve atingir mais de mil toneladas por ciclo. Já a área onerosa, ou seja, sem nenhum custo para licenciar e licitar, pode produzir até 700 toneladas por ciclo. “O projeto está praticamente concluído. Nossa intenção é incentivar a produção de peixes dentro do Lago da Usina de Lajeado, que hoje corta sete municípios do Estado, já com áreas prontas para produzirem”, enfatiza a prefeita.

A gestora ainda explica que a iniciativa conta com parcerias como Embrapa, Ruraltins e Banco da Amazônia, além das indústrias com o projeto Bonutt Fish, que atua como âncora dos pequenos produtores, das 22 áreas não onerosas.

“Na verdade essa cadeia já é uma cadeia pronta. Existem sete indústrias de processamento com Selic no Tocantins e apenas quatro estão em funcionamento, mas a questão é que todas estão produzindo menos da metade da capacidade de produção. “A cadeia do peixe é uma cadeia que já existe e a gente percebe, ao longo do tempo, que as coisas estão amadurecendo. Se continuarmos tendo essa vontade de ajudar, como a do senador Ataídes, a expectativa é que o setor ganhe mais destaque no Estado, comenta.

Ataídes Oliveira ressalta que não tem dúvidas que a criação de peixes é um mercado promissor no Tocantins. “Agregando valor a este produto nós podemos, com toda certeza, alavancar a economia desse Estado, que eu sempre digo que é um gigante que está adormecido”, aposta.

O parlamentar lembra que para execução de ideias como essa são necessárias ações da administração pública. “Nós precisamos do Estado e da bancada federal para abraçar e executar essa importante causa que vai gerar emprego e renda para nosso povo”, finaliza o senador.

Emendas

Além do incentivo à produção aquícola, Ataídes Oliveira vai disponibilizar para Brejinho de Nazaré, 50 cartões reforma, cada um com o valor de R$ 5 mil, totalizando um recurso de R$ 250 mil. O parlamentar vai enviar outros R$ 250 mil, através do Ministério da Integração, que serão utilizados para a abertura de poços artesianos.

Kit

Também dentre os benefícios, o Conselho Tutelar de Brejinho de Nazaré será beneficiado com um veículo da marca Chevrolet, modelo “Spin” com capacidade para até sete pessoas, cinco computadores, uma impressora, um refrigerador e um bebedouro.