A Prefeitura de Miracema do Tocantins e o Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos ITPAC, reuniram-se com o objetivo de implantar a faculdade para o município. O encontro aconteceu no gabinete do prefeito Moisés da Sercon e foi a segunda reunião entre as instituições na última quinta-feira, 30 de abril

A instituição de ensino foi representada pelo diretor geral do ITPAC – Campus Porto Nacional, Cleber Decarli de Assis, e pelo procurador institucional Thompson de Oliveira Turíbio. Também participaram da reunião o vice-prefeito de Miracema, Saulo Milhomem, vereadores, secretários municipais e o bispo Dom Philip Dickmans.

O prefeito Moisés da Sercon fez uma retrospectiva dos assuntos tratados em uma reunião realizada no final de 2016, em Porto Nacional, quando foi discutida a possibilidade do ITPAC se instalar em Miracema com a vinda de alguns cursos para o município.

Já o diretor geral Cleber anunciou que, recentemente, a instituição foi avaliada pelo Ministério da Educação e Cultura como uma das 76 melhores do País obtendo nota cinco entre uma variação de um a cinco. Acrescentou, ainda, que parcerias com prefeituras são bem-vindas desde que haja um compromisso sério, inclusive, citou a participação do ITPAC em vários projetos desenvolvidos pela Prefeitura de Porto Nacional.

Cleber Decarli também afirmou que existe a possibilidade real da instalação de alguns cursos em Miracema em um futuro próximo, entretanto, será preciso passar por um processo burocrático normal em casos como esses. Entretanto, ressaltou que existem medidas que poderão ser implementadas em um tempo mais curto, como por exemplo, a vinda de estudantes em final de curso para o Hospital de Referência de Miracema, assim como, a disponibilidade de atendimentos em Porto Nacional, onde a prefeitura de Miracema entraria com a logística de transporte.

Disposto a colaborar

O prefeito Moisés da Sercon mostrou-se disposto a colaborar ao máximo para que o ITPAC se instale em Miracema oferecendo ajuda estrutural, incentivos fiscais e tudo que estiver a seu alcance.

Moisés quer celeridade nas ações que criem uma situação favorável para a vinda da faculdade para Miracema com cursos como Medicina, Serviço Social, Odontologia, Agronomia, Direito, entre outros. “Estamos otimistas e farei tudo para que ainda dentro desses quatro anos o ITPAC esteja em nossa cidade”, assegurou o prefeito.

Visitas

Após a reunião na prefeitura aconteceu uma visita ao Colégio Tocantins, que poderá ter sua estrutura usada na implantação dos cursos, e posteriormente ao terreno que foi doado para a construção da sede da faculdade pelo empresário Fábio Carneiro.