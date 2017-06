Como desdobramento da conclusão do Programa Minha Casa Minha Vida 1 (MCMV), o Governo do Estado, através da Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sehab), reuniu-se nesta terça-feira, 13, com representantes de 41 prefeituras e instituição financeira para concluir a parte documental das entregas das unidades habitacionais. O prazo para os municípios entregarem a documentação restante é até o dia 30 de julho.

Na ocasião, o subsecretário da Sehab, Jorge Mendes, ressaltou a importância dos municípios resolverem as pendências documentais para pleitearem novos recursos, inclusive do Programa Cartão Reforma que vai atender 32 municípios tocantinenses na sua primeira etapa. “A nossa equipe tem se empenhado em dar todo suporte necessário aos municípios para que toda essa situação seja regularizada. Isso é fundamental porque o Ministério das Cidades já sinalizou o aporte de novos recursos e se essa documentação não estiver em dia, o município não pode ser atendido”, explicou.

Foi realizada uma análise sobre a situação de cada município com relação aos documentos que ainda estavam pendentes e cada caso será atendido individualmente para sanar as possíveis dúvidas ou dificuldades “Esperamos, com essa reunião, conscientizar a todas as prefeituras sobre as vantagens de regularizar essa documentação para que as próximas ações da política habitacional não fiquem comprometidas e os beneficiários não sejam prejudicados”, explica Kléber Tinoco, representante da instituição financeira Companhia Hipotecária Brasileira (CHB).

“Já conseguimos trazer hoje aqui parte da documentação que faltava de alguns beneficiários e já estamos buscando resolver as dificuldades de registro das casas junto à prefeitura, pois temos consciência da importância dessa regularização para a nossa população”, destaca Eminiana Teixeira, diretora de Habitação da Secretaria de Assistência Social de Natividade.

MCMV 1

Desde o início da atual gestão, o Governo tem se empenhado em resolver os problemas de execução das obras do Programa Minha Casa, Minha Vida – 1. Dos 41 municípios atendidos pelo banco CHB, falta entrega em apenas quatro municípios até o fim do ano, totalizando 1215 unidades. As unidades já estão concluídas e em fase de vistoria.