“De um ponto de vista comparativo, CAF executa muitos programas deste tipo, que tratam de desastres naturais, inundações, e temos visto que em nível de preparação, da equipe técnica e do projeto, Araguaína está muito bem em estratégia e a aplicação do programa tem sido fantástica”. Foi o que afirmou o chefe da missão do Banco de Desenvolvimento da América Latina CAF (Corporação Andina de Fomento), Jean-Igor Michaux, após avaliar as obras do programa de drenagem urbana e desenvolvimento sustentável do Projeto de Saneamento Integrado Águas de Araguaína.

A missão CAF esteve na cidade de terça-feira, 15, até esta sexta-feira, 18. Com uma equipe de oito engenheiros de vários países, a missão visitou 38 pontos em obras, inclusive com sobrevoos de helicóptero, uns com obras em execução e outros que receberão obras com recursos de mais de R$ 300 milhões pelo banco.

“A gente pode perceber que Araguaína hoje é um canteiro de obras, o programa vem justamente para complementar o que já está sendo feito, é um programa muito importante no ponto de vista ambiental, porque prevê a preservação de áreas que estão degradadas”, citou o executivo do setor público da CAF, Diego Vettori.

Vettori também falou da importância do investimento na cidade para a qualidade de vida da população. “O projeto prevê também a drenagem de áreas que precisam deste investimento, criação de parques, então, além da questão da infraestrutura, o programa vai propiciar também espaços de entretenimento que a população precisa”.

Próximos passos

O prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, explicou sobre os próximos passos até o início das obras. “Procuramos a CAF, tivemos uma boa receptividade, no Governo Federal também foi pré-aprovado e agora estamos recebendo a visita da missão CAF. A expectativa é de, assim que passar as chuvas, final de abril do ano que vem, dar andamento a várias obras que têm um cronograma extenso, são praticamente quatro anos de obras”.

Dimas acrescentou que já a partir da semana que vem serão preparados os termos de referência para publicação de editais de licitação para projetos executivos de várias obras que serão realizadas. “Eventualmente na sequência e espero que ainda este ano a gente consiga licitar a construção dessas obras, isso vinculado à realização do contrato”.

Águas de Araguaína

As obras do Projeto de Saneamento Integrado Águas de Araguaína recuperarão todos os afluentes que fazem parte das bacias dos córregos Neblina e Jacuba, que atravessam a cidade.

Diretamente mais da metade dos cerca de 170 mil araguainenses e dos R$ 2 milhões de pessoas da região que visitam a cidade frequentemente serão beneficiados com drenagem, pavimentação, canalização de córregos e construção de novas avenidas no entorno dos canais que facilitarão a locomoção da população.

Ainda serão construídas áreas de lazer e preservação com três parques e quatro bacias de detenção da água das chuvas, que pretendem resolver os problemas de inundações e alagamentos.

CAF

A CAF é um banco multilateral de desenvolvimento da América Latina e tem 19 países acionistas, incluindo o Brasil. O objetivo do banco é fazer investimentos em infraestrutura, saneamento, drenagem, pavimentação, urbanização, recuperação ambiental, saúde e educação para desenvolvimento dos municípios.