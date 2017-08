A prefeita de Guaraí, Lires Ferneda, é a nova presidente do PSDB Mulher do Tocantins, que terá toda sua direção alterada. A decisão foi tomada pelo presidente estadual do partido, senador Ataídes Oliveira, que pretende reformular a sigla e trazer uma nova roupagem para a legenda no Estado.

“Acredito muito na força da mulher. Atravessamos um momento inovador, em que vários prefeitos do Tocantins se juntaram ao nosso partido. Diante disso, não tenho dúvidas de que precisamos desse empoderamento feminino, que será essencial para um PSDB muito mais forte e unido”, pontuou Ataídes.

Para Lires, o PSDB tem um papel importante no sentido de resgatar a credibilidade da política no Tocantins . “O cidadão precisa acreditar no político, que faz um trabalho em favor de todos. A sociedade está decepcionada com as lideranças do país e devemos resgatar a esperança da nossa gente. Pretendo fazer um trabalho sério, digno e responsável à frente do PSDB, com o objetivo de inserir a força da mulher no cenário político”, destacou a tucana.

Também vão fazer parte da nova comissão do PSDB Mulher três prefeitas recém-filiadas ao partido: Miyuki, de Brejinho de Nazaré; Nalva Braga, de Palmeiras; e Ildislene Santana, de Caseara. Já integram a sigla as tucanas Lourivânia Pugas, vice-prefeita de São Félix; Eleny Araújo, vice-prefeita de Tocantinópolis; Laurinda Medrado, vice-prefeita de Goianorte; Maria José Cardoso Santos, vereadora de Araguaína; Izaleth Ferreira Gomes da Silva, vereadora de Araguaçú; Marlenice Borges da Silva, vereadora de Pau D`Arco; e Andreia Stival, militante tucana em Gurupi.

Nos últimos dias, o PSDB do Tocantins garantiu a filiação de outros dois líderes políticos: os prefeitos de Formoso do Araguaia, Wagner da Gráfica, e de Arraias, Wagner Gentil. Outros 14 prefeitos já haviam assinado a ficha de filiação do PSDB neste mês de agosto. O partido conta agora com 22 líderes municipais, dentre eles quatro mulheres.