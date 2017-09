Presidente da Acipa, Thiago Rosa (C), Clever Coelho e Giuliano Vitorino

O volume de negócios movimentos durante a Feira de Negócios de Palmas, Fenepalmas 2017, até o momento, foi de R$ 36 milhões. O anúncio foi feito pelo presidente da Associação Comercial e Industrial de Palmas (Acipa), empresário Thiago Rosa, durante coletiva de imprensa na sede da entidade na manhã desta segunda-feira, 4.

Segundo o presidente, o resultado foi muito positivo, tanto que o Governo do Estado já procurou a Acipa para que o evento seja realizado anualmente e não de forma bienal. “Nós teremos uma reunião com a diretoria nesta semana, onde vamos tomar a decisão de fazer a feira anual, ou continuar ela bienal como fizemos a alteração em 2015, tendo em vista que alguns parceiros estão cobrando para fazermos ela ano que vem novamente”, afirmou.

Crescimento do setor automotivo

De acordo com o presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Tocantins, Clever Coelho, o setor automotivo teve um crescimento de 400% em relação a última edição da feira. “Durante a feira fechamos a venda de 35 veículos e dois caminhões e um montante de mais de 2,5 milhões só da área de veículos”, comentou.

Internacionalização

O tema da Fenepalmas este ano foi “Empreender Sem Fronteiras”, sobre o assunto o diretor de Expansão Nacional e Internacional da Acipa, Giuliano Vitorino, destacou que o volume de negócios durante o evento pode ser maior, já que vários embaixadores estiveram na Fenepalmas para conhecer as potencialidades do Tocantins.

“A internacionalização é um processo, ela começa com o conhecimento e com a informação, e tivemos na Fenepalmas sete países representados e com isso a gente deu uma visibilidade para o nosso Estado, gerando já interesse desses embaixadores de retornarem ao nosso Estado para conhecer mais profundamente, e isso já é uma informação importante que demonstra uma potencialidade de negócios futuros muito grande”, mencionou.

Fenepalmas

Durante os cinco dias da Fenepalmas, realizada de 22 a 26 de agosto, circularam pela feira cerca de 40 mil pessoas e foram realizadas 87 palestras no 6º Ciclo de Formação Empresarial da Fenepalmas dos mais variados temas. Para a participação nas palestras era necessário a doação de 1 kg de alimento não perecível, sendo que foram recebidos cerca de 2 mil quilos de alimentos não perecíveis, ou seja, quase 200 cestas básicas que serão entregues a famílias de baixa renda em algumas regiões de Palmas. Os locais serão definidos nesta quarta-feira, 6, em reunião com os diretores da Acipa.