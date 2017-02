Acontece no próximo sábado, 18, a partir das 10h, em frente à loja Canoeiro, na Praia da Graciosa, em Palmas/TO o encontro da Pesca Esportiva, “Canoeiros e Amigos”. O público esperado é de cerca de mil pessoas (entre caiaqueiros, pescadores esportivos, motoclubes e jeepclubes). Na programação será realizado ainda o “II Seminário de Pesca Esportiva”; o “II Encontro de Bass Boat” (barco de alta perfomance) e “5° Torneio de Arremesso de Isca”.

A Secretaria Estadual do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro) também participará do evento. Para o gerente de pesca da Secretaria da Agricultura, Thiago Tardivo, o evento é fundamental para que os pescadores conheçam melhor a cadeia da Pesca Esportiva no Tocantins. “Além de conscientizar os pescadores esportivos, busca também fomentar a pesca, confraternizar e interagir com os diferentes grupos esportivos do Estado”, destacou.

Dentro da programação do encontro, Thiago Tardivo irá ministrar palestra sobre o potencial de pesca no Tocantins, enfocando as principais políticas públicas voltadas para o setor; potencial do turismo pesqueiro; pesca amadora; alternativas para o consumo de pescado, dentre outros.

De acordo com um dos organizadores do evento, Raimundo Coelho, este é um momento especial para o segmento da pesca esportiva. “Estamos reunindo os diversos segmentos para reforçar a pesca esportiva tocantinenses, além de conscientizar a categoria para a preservação do meio ambiente, lembrando que a piracema encerra no próximo dia 28 de fevereiro”, informou.