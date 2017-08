Uma das principais feiras de negócios da região Norte do País no segmento multisetorial, a Fenepalmas 2017, começa hoje 60% maior que a última edição. Com 220 expositores, a Associação Comercial e Industrial de Palmas (Acipa), espera atrair 50 mil visitantes até o próximo sábado,26, e gerar um movimento de R$ 50 milhões em negócios.

A feira irá funcionar das 14h às 22h no Centro de Conveções Arnauld Rodrigues, em Palmas. Os visitantes, podem se credenciar presencialmente na Feira. A inscrição para participar das palestras que acontecem durante a Fenepalmas será um 1 kg de alimento não perecível. A ação faz parte do projeto Acipa social, que a entidade desenvolve. Todo alimento arrecadado será doado para entidades beneficentes de Palmas. Os pontos de coleta serão espalhadas pela feira.

Neste ano, com o tema “Empreender sem Fronteiras” a ideia é tornar a feira internacional, já que ela está reunindo produtos e serviços de vários segmentos, com as últimas tendências do mercado.

Os espaços serão distribuídos por alamedas, reservados para empresários de diversos setores. Algumas novidades são show do automóvel com condições exclusivas nos dias da feira, festival de noivas, Tocantins Beauty Hair, espaço gastronômico, e as alamedas imobiliária, do turismo, comércio exterior, indústria, comércio e serviços.

O presidente da Acipa, empresário Thiago Rosa, destaca a importância da feira para a economia local. “A expectativa para a Fenepalmas é que o evento gere bons negócios aos empresários e interessados em empreender e que aqueça a economia de Palmas e região. Além, é claro, de expandir internacionalmente a feira”, disse.

A abertura oficial da Feira, está marcada para quarta-feira, 23, a partir das 19h. A solenidade terá a presença de autoridades estaduais e municipais, como a presença do governador Marcelo Miranda.