Elizabeth é uma mulher apaixonada pela filha Adriana (Lara Cariello/Julia Dalavia) e pelo marido Henrique(Emilio Melo), diplomata prestes a se tornar embaixador dos Estados Unidos. Aparentemente, a personagem de Gloria Pires, em O Outro Lado do Paraíso, tem uma vida perfeita, equilibrada e sem muitas emoções. Pelo menos, até a reviravolta que sua personagem sofrerá na trama – seu sogro, Natanael (Juca de Oliveira), sempre a rejeitou e fará de tudo para afastá-la do filho.

Glória Pires está de volta à dramaturgia após um ano e já começou a gravar a próxima trama das 9, que tem estreia prevista para outubro.

Gravações

Elenco, direção e equipe passaram 20 dias no Tocantins gravando cenas nos principais pontos turísticos do Parque Estadual do Jalapão. Erika Januza e Caio Paduan gravaram cenas do casal Raquel e Bruno na Cachoeira do Formiga, em Mateiros, uma das mais belas da região.

Os trabalhos começaram por Pedra Furada, uma das atrações de Ponte Alta, que serviu como pano de fundo para uma sequência de ação, dirigida por Mauro Mendonça Filho e que contou com a participação de uma equipe de 40 profissionais. Em uma das cenas, Gael (Sérgio Guizé) e Renato (Rafael Cardoso) discutem do alto de uma pedra por ciúmes de Clara (Bianca Bin).

Nas veredas do capim dourado, dentro do Parque Estadual do Jalapão, foi gravada a sequência em que Gael conhece o local e fica encantado ao ver Clara pela primeira vez. As cenas reuniram 60 figurantes, todos locais, e com ligação com o processo de colheita do capim. Para Mauro, a escolha das locações no Tocantins foi essencial para compor a linguagem estética da novela.

O Outro Lado do Paraíso é uma novela de Walcyr Carrasco, com direção artística de Mauro Mendonça Filho e direção geral de André Felipe Binder, que abordará temas como amor, ambição e vingança. No elenco estão atores renomados, entre eles, Grazi Massafera, Lima Duarte, Sergio Guizé, Bianca Bin, Juliano Cazarré, Caio Paduan e Erika Januza.

(Saiba mais) (Com informações Gshow)